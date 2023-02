Stiri pe aceeasi tema

- Noile prognoze meteo europene, cel puțin pentru estul continentului, anunța un anticiclon care aduce un ger naprasnic, iar tendința meteo face ca mai mult de jumatate din continent sa intre intr-un ingheț, cel puțin in perioada urmatoare, mai spun meteorologii. Din pacate aceeași tendința este și in…

- Germania continua sa intrețina contacte diplomatice cu Rusia la diferite niveluri, a declarat, la un breafing ținut astazi, purtatorul de cuvant al Guvernului Germaniei, Christiane Hoffman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un avertisment important! Daca de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca de acum meteorologii anunța schimbari. Incepand de maine, termometrele vor arata cu 10 grade…

- Trei batalioane au fost recent masate la granița dintre Belarus și Ucraina, unul dintre punctele prin care Rusia a declanșat razboiul din 24 februarie. Este vorba de un batalion de pușcași motorizați și doua batalioane de tancuri, aflate deja in zonele limitrofe frontierei de stat a Ucrainei, a declarat…

- „Este acum mult zgomot despre atacurile noastre asupra infrastructurii energetice a unei tari vecine. Da, o facem. Dar cine a inceput? Cine a lovit podul Crimeii? Cine a intrerupt apa in Donetk?”, a spus Putin la o ceremonie de decorare a militarilor rusi.

- Ultimii ani, marcati de crize si incertitudini, i-au facut pe oameni sa fie mult mai chibzuiti cand vine vorba de bani. Circa 7 din 10 angajați romani pun bani din salariu deoparte pentru a-și asigura o plasa de siguranța, dar doar jumatate dintre ei economisesc consecvent, arata un sondaj realizat…

- Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA din Europa, este de parere ca viitorul Rusiei nu va fi deloc roz. Urmeaza o perioada de instabilitate acuta, mai ales din punct de vedere politic, la Moscova. Viitorul conducator al Federației Ruse va fi mai rau decat actualul. Cine și cum l-ar putea…