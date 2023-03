BNP Paribas Personal Finance îşi încetează activităţile din România ”BNP Paribas Personal Finance anunta demararea procedurilor de sistare a operatiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem. Cetelem a inaintat catre autoritatile de resort documentatia necesara in vederea incetarii activitatii de acordare de credite de consum pe piata din Romania, in conformitate cu procedurile de reglementare”, arata un comunicat. Cetelem va asigura continuitatea relatiilor de afaceri cu partenerii si clientii in baza contractelor de credit si carduri aflate in derulare pana la rambursarea integrala si la incetarea obligatiilor contractuale. ”BNP Paribas Personal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BNP Paribas Personal Finance anunța demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem, a transmis luni instituția de credit. Cetelem a inaintat catre autoritațile de resort documentația necesara in vederea incetarii activitații de acordare de credite…

- BNP Paribas Personal Finance anunța demararea procedurilor de sistare operațiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem. Cetelem a inaintat catre autoritațile de resort documentația necesara in vederea incetarii activitații de acordare de credite de consum pe piața din Romania, in…

- Urmare a unei sesizari cu privire la deversari de ape uzate in șanțul stradal, o echipa de comisari, din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariat Județean Dambovița, s-a deplasat in teren unde a constatat ca cele sesizate se confirma. Mai mult decat atat, s-a mai constatat faptul ca spalatoria…

- Social-democratii au precizat ieri ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pensii, iar decizia finala va fi luata in coalitia de guvernare, potrivit…

- UNSAR atrage atentia ca, la nivel national, doar 20% dintre locuinte sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, iar in judetul Gorj procentul este chiar si mai mic, respectiv de circa 9%, in conditiile in care cutremurul reprezinta unul dintre principalele riscuri identificate de romani in legatura…

- Comunicat de presa Iasi, 8 Februarie 2022 EVALUAREA ACTIVITATII SERVICIULUI PENTRU IMIGRARI AL JUDETULUI IASI Peste 100 de decizii de returnare, aproximativ 3.300 de permise de sedere au fost emise, zeci de straini depistati in situatii ilegale si amenzi in valoare de 158.700 lei aplicate de politistii…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit vineri la Palatul Victoria pe vicepremierul si ministrul Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos, Wopke Hoekstra, in contextul vizitei de lucru pe care acesta o efectueaza in Romania. Schimbul de opinii a abordat si perspectivele de avansare a aderarii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli grave la doua depozite din Popești Leordeni (Ilfov) și Cosoba (județul Giurgiu), unde se afla carne improprie consumului uman, dar și pește, produse aduse tocmai din America de Sud pe filiera olandeza. Carnea era importata…