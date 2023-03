BNP Paribas anunță încetarea activităților din România ale diviziei de consumer finance Cetelem BNP Paribas Personal Finance anunța demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem, a transmis luni instituția de credit. Cetelem a inaintat catre autoritațile de resort documentația necesara in vederea incetarii activitații de acordare de credite de consum pe piața din Romania, in conformitate cu procedurile de reglementare. Cetelem va asigura continuitatea relațiilor de afaceri cu partenerii și clienții in baza contractelor de credit și carduri aflate in derulare pana la rambursarea integrala și la incetarea obligațiilor contractuale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

