BMW recheamă 1,03 milioane de vehicule la nivel mondial, majoritatea în SUA, din cauza riscului de incendiu la motor Cea mai recenta rechemare include numeroase vehicule construite intre 2006 si 2013, inclusiv unele modele Seria 1, Seria 3, X3, Seria 5, X5 si Z4, deoarece incalzitorul unei supape de ventilatie se poate scurtcircuita si, in cazuri extrem de rare, ar putea creste riscul de incendiu. Campania de rechemare inlocuieste si extinde rechemarile anterioare efectuate de BMW in 2017 si 2019, care au implicat 740.000 si, respectiv, 184.000 de vehicule din SUA. Multe vehicule reparate in urma rechemarilor anterioare vor trebui sa primeasca o noua remediere, care este in prezent in curs de dezvoltare, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

