Conceptul de masina, numit BMW iX Flow, foloseste tehnologia de cerneala electronica care se gaseste in mod normal in cititoarele electronice pentru a transforma exteriorul masinii intr-o varietate de modele in gri si alb. ”Aceasta este o schimbare a culorii cu adevarat eficienta din punct de vedere energetic, folosind tehnologia E Ink. Asa ca am luat acest material – este un fel de hartie groasa – si provocarea noastra a fost sa punem asta pe un obiect 3D precum masinile noastre”, a spus inginerul de cercetare al BMW Stella Clarke. Atunci cand este stimulat de semnale electrice controlate de…