Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca anul trecut a donat acțiuni in valoare de aproximativ 1,95 miliarde de dolari ale companiei in scopuri caritabile. Donația conține 11,6 milioane de acțiuni și a fost descrisa intr-un document depus la autoritațile de reglementare din…

- Elon Musk, șeful Tesla, SpaceX și al Twitter, a glumit ca doborarea mai multor obiecte zburatoare neidentificate de catre Statele Unite in ultimele zile nu ar trebui sa ingrijoreze, fiindca ar fi vorba de „prieteni” ai sai veniți in vizita. „Nu va faceți griji, sunt doar unii prieteni ai mei in vizita”,…

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, sugereaza ca este atacat, in spațiul mediatic și pe rețelele de socializare, pentru a i se preintampina intrarea in viața politica. Musk a realizat un sondaj pe platforma de socializare pe care a achiziționat-o anul trecut pentru o suma record, in care utilizatorii…

- Twitter va anula interdicția impusa la finalul lui 2019 privind reclamele politice, a confirmat miercuri un director din cadrul companiei, pentru Reuters , intrucat platforma deținuta de Elon Musk incearca sa creasca veniturile. Compania a scris anunțat marți ca iși va relaxa politica privind publicitatea…

- Suspendarea fara precedent de catre Twitter a conturilor apartinand unor cel putin cinci jurnalisti, pentru ca ar fi dezvaluit locatia in timp real a proprietarului Elon Musk, a provocat vineri reactii rapide din partea oficialilor guvernamentali, a grupurilor de advocacy si a organizatiilor jurnalistice…

- BBC a primit fotografii ale unor spații de birouri ale Twitter care au fost transformate in dormitoare, pe care autoritațile din San Francisco le investigheaza ca o posibila incalcare a codului construcțiilor.

- Dupa ce a facut concedieri in masa la Twitter, Elon Musk, noul proprietar, a decis ca mai multe birouri din sediul companiei sa fie transformate in dormitoare, scrie revista „Forbes”, care citeaza doua surse din cadrul firmei.Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco…