Bloomberg: Lumea are prea mult grau, stocurile vor ajunge la un nivel record in 2020 In pofida cazurilor de cumparaturi de panica la magazinele de alimente si a ingrijorarilor cu privire la restrictiile impuse de principalii furnizori cu privire la exporturile de grau in ultimele luni, la nivel global exista prea mult grau, sustin analistii intervievati de Bloomberg.



Desi o serie de mari furnizori precum Rusia si Romania au limitat exporturile pentru a-si proteja livrarile interne, iar unele masuri sunt in continuare in vigoare, acestea nu au avut un impact major asupra comertului, iar livrarile ar urma sa continue sa creasca.



In conditiile in care multe tari…

Sursa articol si foto: business24.ro

