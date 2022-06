Stiri pe aceeasi tema

- China a declarat ca telescopul sau gigantic Sky Eye (Ochiul cerului) ar fi detectat semne ale unor civilizatii extraterestre, potrivit unui raport al publicatiei Science and Technology Daily, sustinuta de stat. Semnalele electromagnetice in banda ingusta detectate de Sky Eye - cel mai mare radiotelescop…

- Cercetatorii germani au pus la punct un nou vaccin anti-Covid viu atenuat, considerat mai eficient comparativ cu vaccinurile existente. Primele rezultate pe animale sunt concludente, ele urmand a fi confirmate de primele teste clinice pe oameni, transmite Science et Avenir. O mare parte a populației…

- China a anuntat ca „Sky Eye", cel mai mare radiotelescop din lume, ar fi captat semnale de la o civilizatie extraterestra indepartata, potrivit unui raport postat pe siteul ministerului Stiintei si Tehnologiei, sters ulterior. Astronomii de la Universitatea din Beijing au descoperit „mai multe semnale…

- Un mesaj de la o civilizație extraterestra ar fi fost interceptat cu ajutorul telescopului Sky Eye de 180 de milioane de dolari. China a facut acest anunț, scrie antena3.ro. Aceasta informație a fost dezvaluita intr-un raport al Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinei pentru…

- ”2021 a fost anul in care criminalitatea cibernetica a devenit preocuparea dominanta la nivel mondial pentru liderii de afaceri si directori executivi, pe fondul unui val de phishing, ransomware si atacuri DDOS care au cauzat daune in valoare de sute de milioane, daca nu de miliarde de dolari in intreaga…

- Emisii puternice de unde radio, care provin de la o galaxie pitica indepartata si care au fost detectate cu ajutorul unui urias radiotelescop din China, le ofera oamenilor de stiinta o noua perspectiva pentru rezolvarea unui „mister cosmic” ce persista de multi ani, transmite miercuri Reuters. De la…

- Un nou mecanism de detecție genetica a virusului SARS-CoV-2 prin metode de programare moleculara a descoperit, in premiera, echipa de cercetare de la Laboratorul de Biofizica Moleculara și Fizica Medicala din cadrul Facultații de Fizica a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Echipa este formata…

- Sistemul de apa subterana, gasit in adancurile Antarcticii de Vest dezvaluie o parte neexplorata a regiunii și poate avea implicații asupra modului in care continentul inghețat reacționeaza la criza climatica, potrivit unei noi cercetari, scrie CNN.„Oamenii au emis ipoteza cum ca ar putea exista apa…