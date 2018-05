Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a suferit miercuri un regres judiciar in ceea ce priveste unealta sa favorita de comunicare, un magistrat federal estimand ca nu ii va putea bloca pe Twitter pe criticii sai, noteaza AFP, potrivit news.ro.Decizia judecatoarei newyorkeze Naomi Reice Buchwald…

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o lovitura judiciara in legatura cu instrumentul sau de comunicare favorit: o judecatoare federala a decis ca el nu-si mai poate bloca criticii pe reteaua de socializare Twitter

- Gianluigi Buffon (40 de ani) a anuntat recent ca in acest weekend va disputa ultimul sau meci in tricoul campioanei Italiei, Juventus Torino. Imediat, in presa internationala au aparut speculatii legate de viitorul portarului italian. Liverpool si Paris Saint-Germain sunt cele mai importante nume asociate…

- Cu aproape o luna inainte de a intra in vigoare noua lege care le va permire femeilor sa conduca mașini, Saudita a inceput sa schimbe semnele rutiere pentru a le adapta la șoferițe, scrie RT.com. “Frații șoferi, respectarea regulilor de circulație salveaza vieților voastre și ale celorlalți”, mesaj…

- Contul oficial de Twitter al echipei de handbal feminin Rostov Don a confirmat ceea ce se specula de saptamani bune: Martin Ambros va fi, incepand din sezonul 2018/2019, noul antrenor al formației din Rusia.

- Fratele Ionelei Prodan a ajuns in urma cu cateva minute acasa, acolo unde locuia si regretata artista. Vizibil daramat de durere, Titu, asa cum ii spunea Ionela Prodan, a privit lumanarile aprinse la poarta si apoi a intrat in curte.

- Arsenal a pierdut al doilea meci in decurs de 5 zile impotriva lui Manchester City, cu același scor, 0-3. Unul dintre sponsori, SportPesa, i-a ironizat pe "tunari" in timpul partidei de joi seara. SportPesa este o platforma de pariuri care iși desfașoara activitatea in Marea Britanie, Africa de Sud,…