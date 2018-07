Blocuri cu bulină din Prahova, incluse din nou pe lista programului de finanţare a lucrărilor Violeta Stoica Șapte blocuri cu bulina roșie din Ploiești și alte patru din Campina au fost incluse in lista celor cu risc seismic aprobata in ședința de guvern care a avut loc in aceasta saptamana și pentru care se vor aloca fonduri fie pentru proiectul tehnic, fie pentru execuția lucrarilor de intervenție. La nivel național, programul de actiuni pe anul 2018 include un numar de 93 de cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in vederea executiei lucrarilor de interventie si a elaborarii proiectarii lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

