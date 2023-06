Blestemul Titanic! Submarinul care ducea turiști să vadă epava a dispărut misterios Se pare ca blestemul Titanicului lovește din nou! Un submarin care mergea la epava celebrului vas a disparut misterios. Autoritațile fac eforturi pentru a da de urma supraviețuitorilor. A fost pornita o operațiune de cautare și salvare, dupa ce un submarin care transporta turiști catre epava Titanicului a disparut in mod misterios. Anunțul a fost facut de paza de coasta. Pana la momentul actual, nu a fost stabilit numarul turiștilor care se aflau la bordul submarinului. „Exploram și mobilizam toate opțiunile pentru a aduce echipajul inapoi in siguranța. Intregul nostru accent este pe membrii echipajului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un submersibil folosit pentru a transporta turisti pentru a vizita epava Titanicului a disparut si echipele de salvare au inceput operatiunile de cautare a vasului si de salvare a persoanelor aflate la bord, au anuntat luni compania privata OceanGate Expeditions si Garda de Coasta din Boston, transmit…

- Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic si a declansat o operatiune de cautare si salvare, relateaza BBC News. O operatune de cautare a submersibilului era in desfasurare luni, declara BBC Paza de Coasta din Boston. Nu se stie cate…

- Un submarin de mici dimensiuni folosit pentru a transporta turiștii la epava Titanicului a disparut in Oceanul Atlantic, scrie BBC. Paza de coasta din Boston a declarat pentru BBC News ca o operațiune de cautare și salvare este in curs de desfașurare in largul coastelor din Newfoundland. Nu este clar…

- Drumul de coșmar catre cel mai important obiectiv turistic al Buzaului, Vulcanii Noroioși, va fi reabilitat, candva. Autoritațile au obținut finanțarea, iar lucrarile ar trebui sa inceapa anul viitor.

- Elon Musk, șeful Tesla, a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, devansandu-i pe Bernard Arnault, CEO-ul LVMH și Jeff Bezos, fondatorul și CEO Amazon. Elon Musk, miliardarul american proprietar al Twitter de mai multe luni, are o avere de 192 de miliarde de dolari, potrivit…

- Redeschiderea segmentului Balea Cascada-Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, s-ar putea face pe 15 iunie, cu doua saptamani mai devreme decat termenul stabilit prin Regulamentul de Functionare. Compania de Drumuri a inceput deszapezirea tronsonului de altitudine de pe Transfagarasan. Directia…