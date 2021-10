Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca filiala irlandeza a WhatsApp a primit in aceasta vara o amenda de 267 de milioane de dolari pentru ca nu a respectat standardele GDPR, aceasta nu este cea mai mare suma pe care o companie a trebuit sa o plateasca in istoria GDPR. Dupa cum arata graficul Statista, aceasta „onoare indoielnica”…

- Rețeaua sociala Instagram a picat in aceasta dupa-amiaza, informeaza Daily Mail. Motivul este inca necunoscut. Problema tehnica este intampinata la nivel global. Nu se știe cat vor trebui sa aștepte utilizatorii pana cand rețeaua iși va reveni. The post Una dintre cele mai utilizate rețele sociale…

- 375 milioane de euro: atat a incasat fiscul francez in 2020 de pe urma impozitarii Gafa – giganții tehnologici Google, Amazon, Facebook și Apple. Ceea ce la inceput parea de domeniul fantasticului, iata ca a inceput sa dea și roade. Potrivit Direcției Generale a Finanțelor Publice(DGFiP), suma a crescut…

- Giganții tehnologiei americane se confrunta cu o presiune crescuta din partea autoritaților, care amenința sa-i forțeze sa inceteze activitațile, dar aceste companii continua sa prezinte o stare de sanatate insolenta pe piața de valori. Apple, Facebook, Amazon și Alphabet (compania-mama Google) au…

- Prefectura judetului Buzau a transmis o circulara tuturor primariilor din judet prin care le cere sa transmit live sedintele consiliilor locale pentru cresterea gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public prin utilizarea de mijloace electronice, potrivit news.ro. Primarii,…

- Compania americana Facebook a fost condamnata de justitia austriaca pentru faptul ca a informat doar partial un utilizator al sau cu privire la datele colectate fara stiinta lui, a anuntat o organizație non-guvernamentala austriaca pentru Drepturi Digitale intr-un comunicat, informeaza miercuri AFP.…

- Branson, in varsta de 70 de ani, si restul echipajului Unity 22 vor porni in vehiculul VSS Unity SpaceShipTwo al Virgin Galactic, duminica, la ora Romaniei 16:00. Transmisiunea in direct va incepe la ora 15:00, pe site-ul companiei, pe Twitter, YouTube si Facebook. Virgin Galactic nu a dezvaluit inca…