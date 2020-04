Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput controalele in Timișoara, dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, care interzice circulația, in afara motivelor intemeiate. Primele controale au avut loc la Timișoara astazi, in zona Punctelor Cardinale. The post Poliția și armata pe strazi! Controale in Timișoara pe timpul…

- A fost coada la intrarea in Piata Nicolina sambata dimineata deoarece a fost permis accesul a maxim 100 de oameni in interior in acelasi timp. La ora 10:00 erau peste 50 de persoane la rand si nu se respecta nicio regula de protectie sanitara. Oamenii nu pastrau distanta minima de un metru intre ei.…

- Politia italiana cauta 11 detinuti care au evadat in timpul revoltelor declansate in inchisori din cauza restrictiilor determinate de epidemia de coronavirus, relateaza miercuri AFP.Acesti fugari fac parte dintr-un grup de 72 de detinuti care au profitat de pe urma haosului creat in timpul…

- Optsprezece copii se afla printre cei 52 de raniti de un sofer care a intrat cu masina in multime, in timpul unui carnaval la Volkmarsen, in nordul landului Hesse, a indicat marti Politia locala, care ancheteaza acum motivul suspectului arestat, informeaza AFP, potrivit news.ro."Exista 18…

- Un elev de 13 ani a fost talharit chiar in curtea școlii de doi indivizi necunoscuți. Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, in jurul orei 09.00, un elev in varsta de 13 ani, din Deva, in timpul pauzei a fost acostat de doi tineri, care au incercat sa il talhareasca, unul l-a […] The post…

- Potrivit unor surse judiciare, joi dimineata a fost sesizata o patrundere prin efractie in incinta sediului formatiunii politice. Politistii efectueaza cercetarea la fata locului. ,Pana acum nu a fost sesizata disparitia vreunor bunuri. PNL Arges a anuntat anularea conferintei de presa…

- Brandi Sanchez și iubitul ei ar fi fost gasiți facand amor, vineri, in toaleta femeilor, de catre doua colege. Cand iubitul ei a ieșit din toaleta, Brandi Sanchez ar fi fost lasata "expusa". O politista si-a distrus cariera pentru o partida de amor. Incredibil, cu cine s-a iubit: "Regret nespus!"…

- O femeie din Belarus a anunțat dispariția soțului ei. Cadavrul acestuia a fost descoperit la o masa de sarbatori care a avut loc in caza unui vecin, unde a stat timp de doua zile, fara ca nimeni sa-și dea seama, relateaza trome.pe.Cazul a fost semnalat in Ambrosenki, Belarus. Poliția a fost anunțata…