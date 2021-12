Black Friday 2021: românii continuă să fie prudenți când vine vorba de cheltuieli Potrivit celei de-a VII-a ediții a studiului Black Friday realizat de Starcom, romanii din mediul urban au cheltuit mai puțin pe cadouri și s-au concentrat mai mult pe nevoile lor personale. O posibila explicație pentru acest lucru ar putea fi incertitudinea in care romanii traiesc din cauza contextului pandemic, aceștia alegand sa aiba mai multa grija de bugetul lor. Conform noului studiu Starcom, consumatorii romani sunt mai atenți cand vine vorba de cheltuieli, evaluand importanța fiecarei achiziții, precum și reducerile oferite de comercianți in aceasta perioada. In ceea ce privește bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

