Bitdefender: O amenințare informatică pentru spionaj se ascunde n aplicații legitime de pe dispozitive Android Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat un nou tip de spyware pe sistemul de operare Android, amenințare informatica dotata cu capacitați extinse de supraveghere și ușor de integrat in aplicații aparent inofensive. Odata mascat in aplicații reimpachetate, spyware-ul denumit Triout poate sa iși ascunda prezența pe dispozitiv, sa inregistreze convorbiri telefonice, sa intercepteze mesaje scrise, sa capteze conținut video, sa faca fotografii, sa colecteze coordonate GPS și sa le transmita integral pe serverul de comanda și control al atacatorului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

