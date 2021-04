BITCOIN, cel mai rapid activ din ISTORIE Lumea inainteaza intr-un ritm accelerat. Din punct de vedere istoric, au fost necesare mai multe decenii pentru ca firmele sa ajunga la valoarea de 1 trilion de dolari. Pentru bitcoin, a fost nevoie de doar 12 ani pentru a atinge un astfel de nivel. Pentru a ajuta la punerea lucrurilor in perspectiva, iata cat le-a trebuit marilor companii de tehnologie din America sa atinga limita de piața de 1 trilion de dolari. Sursa: Visual Capitalist La inceputul anului 2021, criptomoneda avea o capitalizare de piața mai modesta de 500 miliarde dolari, dar a caștigat inca 500 miliarde dolari de atunci.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

