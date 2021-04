Bitcoin a ajuns la un nou preț record pe fondul creșterii generale a pieței cripto Prețul bitcoin a atins un nou nivel record marți, continuând trendul ascendent de la începutul acestui an, anunța Reuters.



Cea mai mare criptomoneda din lume și-a dublat prețul de la începutul lui 2021, ajungând marți la 62.575 de dolari.



Ascensiunea bitcoin vine dupa ce tot mai mulți investitori instituționali au început sa se uite înspre criptomoneda în speranța ca aceasta sa depașeasca perioada de volatilitate caracteristica monedelor virtuale și sa reprezinte o pavaza împotriva inflației.



