Bistroul de la Colț | Empanadas Factory: Bucătăria în care ingredientul principal este aroma de dragoste româno-argentiniană Povestea acestei afaceri incepe cu doi tineri, aflați de pe doua continente diferite, dar din doua țari cu inimi latine. Unul din emisfera nordica, iar celalalt din cea sudica. Mai exact, o jumatate din Romania și cealalta din Argentina. Amandoi parte a aceluiași vis, purtați de același ideal, adica acela de a gati mancare buna pentru ei și pentru alții. Face ea ce face viața și-i aduce impreuna pe cei care se cauta fara sa-și dea seama. Chiar daca drumurile sunt intortocheate și chiar daca la mijloc sunt mii de kilometri departare. Drumurile lor s-au intersectat in Irlanda, iar de acolo… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

