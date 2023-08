Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a fost reținut pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acesta ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de lei. Locuința barbatului de 34 de ani și inca un imobil au fost percheziționate astazi de polițiști. Acesta a…

- Doua percheziții au avut loc miercuri, in Bistrița și Salva, intr-un dosar de delapidare, in care prejudiciul este de peste doua milioane lei. Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii pentru 30 de zile. Oamenii legii au pus sub sechestru doua autoturisme și un apartament,…

- La data de 1 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Argeș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, respectiv din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat 15 percheziții domiciliare, in județele…

- Un azil pentru varstnici care functiona ilegal, sub paravanul unei pensiuni a fost descoperit la Pietrosani. 17 batranii internati aici au fost preluati de autoritati si dusi la spitale. Un azil in care erau internate persoane varstnice si care functiona ilegal, in documente spatiul de cazare fiind…

- La data de 10 iulie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Activitatea s-a desfasurat la sediul unei societati comerciale din Acatari, precum si la domiciliul unui…

- Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au efectuat o serie de percheziții domiciliare in județul Bacau intr-un dosar penal referitor la contrabanda…

- Politistii au retinut patru barbati din judetul Hunedoara si au confiscat doua autoturisme, in urma perchezitiilor efectuate marti in patru judete, intr-un dosar cu prejudiciu de 1,8 milioane de lei, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."In urma celor 6 perchezitii…

- Un barbat din Prundu Bargaului a fost arestat preventiv, vineri, pentru furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In luna martie, bargauanul i-a furat unui concetațean portmoneul in care se afla cardul bancar și PIN-ul aferent, dupa care i-a…