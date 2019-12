Cele trei persoane de la varful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud care, in urma cu cinci ani, au fost acuzate de DNA de fapte de coruptie si arestate preventiv, au fost condamnate de Tribunalul Maramures, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, cu suspendare, potrivit sentintei date in 5 decembrie si publicate pe portalul instantelor de judecata. Dosarul a ajuns in instanta in luna februarie a anului 2015, iar cei care au primit condamnari sunt fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Ioan Ovidiu Muresan, fostul sef al Politiei Rutiere Judetene, Roberto…