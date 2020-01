Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera ca Guvernulul Orban a numit ilegal 24 de prefecti din cei 28 numiți in funcții, in acest caz existand posibilitatea de a se ajunge in instanța de contencios-administrativ, susține deputatul Daniel Suciu. ”Din cei 28 de prefecti care au fost numiti asa, noaptea ca hotii, multi dintre ei,…

- Peste 300 de familii din stațiunea Sangeorz-Bai sunt de aproape doua saptamani fara apa potabila la robinete, iar o parte din turiștii care au inchiriat cabane de Revelion in stațiune și-au cerut banii inapoi și au plecat acasa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Prefectul județului Bistrița-Nasaud,…

- Peste 10.000 de copii din Bistrița-Nasaud vor primi cadouri prin intermediul acțiunii organizata de Tașuleasa Social in parteneriat cu Johanniter – Camionul de Craciun, ajunsa la cea de a 18-a ediție. Camionul de Craciun va ajunge și in alte județe, astfel ca aproximativ 22.000 de copii se vor bucura…

- Rata somajului in trimestrul trei din 2019 a fost de 3,8%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat nivel fiind consemnat insa in randul tinerilor, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. In perioada mentionata, rata somajului…

- Politistii din Fetesti au desfasurat marti, 10 decembrie, activitati de prevenire a delicventei juvenile si a victimizarii minorilor im 4 unitati de invatamant de pe raza municipiului.Politistii au informat elevii si cadrele didactice despre caracteristicile delincventei juvenile si a victimizarii…

- Stelian Dolha este noul prefect al județului Bistrița-Nasaud, dupa ce marți, Guvernul Orban a adoptat hotararea in acest sens, in ședința de marți. Ovidiu Frenț a fost eliberat din funcția de prefect al județului Bistrița-Nasaud, potrivit hotararii adoptate de Guvernul Orban, in ședința de marți. In…

- Invatamantul dual profesional ar putea rezolva problema fortei de munca calificate in agricultura, in conditiile in care in ultimii 2-3 ani se simte tot mai acut lipsa specialistilor in domeniu, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care afirma ca ideea relansarii liceelor agricole este una nerealista.…

- Este vorba despre patru barbati si o femeie: Dan Martinas de 40 de ani, din Iasi, Cosmin Neculau de 29 de ani, din Iasi, Petru Lorintz de 43 de ani din Caras Severin, Maria Lorintz de 44 de ani, din Caras Severin si Simion Hangan, din Bistrita Nasaud. Primii doi din Iasi se aflau intr-un Volkswagen…