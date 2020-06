Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-22 iunie, polițiștii locali din Suceava au aplicat 7 amenzi in valoare de 2.200 de lei, toate pentru nepurtarea maștii de protecție, in cadrul controalelor efectuate in mijloacele de transport in comun. Ei au facut verificari legate de purtarea maștii de protecție de catre șoferi și calatori,…

- Jandarmii din Bistrița-Nasaud au organizat o ampla acțiune de conștientizare a cetațenilor de pe Valea Someșului cu privire la importanta purtarii maștii pentru a evita raspandirea imbolnavirilor cu COVID-19. Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Nasaud a informat ca au fost verificate 321 persoane…

- Un numar de 12 persoane au fost sancționate de jandarmii din bistrița-Nasaud pentru ca nu purtau masca de protecție in magazine, anunța Agerpres. Un numar de 12 persoane au fost sanctionate, in minivacanta de Rusalii, pentru ca nu au purtat masca de protectie in interiorul unor magazine, potrivit unui…

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a declarat ca pe raza orașului, in minivacanța de Rusalii nu s-au inregistrat evenimente deosebite. El a afirmat ca polițiștii locali au amendat cateva persoane depistate in Bazarul din Lunca Sucevei in…

- Peste 140 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 170.000 lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore de forțele de ordine din Bistrița-Nasaud, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud, au fost angrenati in activitati specifice…

- Amenzi in valoare de peste 275.000 lei au fost aplicate de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, bistrițenilor care nu au respectat restricțiile de circulație, dar și pentru fapte de natura economica ori pentru tulburarea liniștii publice. Totodata, Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud atrage…

- Amenzi in valoare de peste 300.000 lei au fost aplicate, in ultimele 48 de ore, de catre forțele de ordine, in Bistrița-Nasaud. Cele mai multe au fost aplicate pentru nerespectarea ordonanțelor militare, dar și pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, miercuri 22 aprilie, pe raza judetului Bistrița-Nasaud,…

- Incalcarile regulilor privind purtarea mastii pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus ar putea fi pedepsite in landul german Bavaria cu amenzi de pana la 5.000 de euro, conform unui document consultat de dpa, potrivit Agerpres. Cea mai mare amenda ii vizeaza pe proprietarii de magazine care…