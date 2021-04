Biserica ,,Toți Sfinții” din Craiova, prima biserică din țară cu steag ridicat în curte In curtea Bisericii ,,Toți Sfinții” din Craiova a fost sfințit și inalțat, sub privirile autoritaților locale și a cetațenilor, cel dintai drapel pus in curtea unui biserici din țara, la inițiativa Academiei ,,Mihai Eminescu”. Arborarea tricolorului reprezinta un gest de recunoștința și cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru patrie, stransa legatura dintre biserica și armata, dar este și un simbol al dragostei de țara și libertate. Mulți bunici și parinți au venit impreuna cu copiii și nepoții la slujba de sfințire și inalțare a primului steag in curtea Bisericii ,,Toți Sfinții din Craiova”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Patimirilor se mai numeste Saptamana Mare pentru ca in acest interval fiecare credincios poate sa-si recapituleze momentele esentiale din viata, sa urmareasca cu mai multa atentie randuiala Postului. Pilda celor 10 fecioare Pentru a doua zi din Saptamana Patimilor, in Sfanta si Marea zi de…

- Parintele Gheorghe (Gigi) Smadoi, preot slujitor la Biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din Craiova, are nevoie de ajutorul nostru. Anul trecut a fost depistat cu un cancer nazofaringian, in stadiul III. A urmat mai multe tratamente chimio la Bucuresti, care insa nu au dat rezultate. Momentan, singura…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Pentru Ștefan-Marcel Suciu, un baiețel de 3 ani, din Oradea, județul Bihor, copilaria inseamna suferința. Ani de cand baiatul indura supliciul…

- Am intrat in Postul Mare a Invierii Domnului. Preasfintitului Parinte Episcop Iustin indemna credinciosii sa posteasca cat pot de mult si cu folos. Duminica Izgonirii lui Adam din Rai si Duminica lasatului sec de branza, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat…

- Jurnalistul Cristian Curte a publicat in saptamanalul Formula AS un interviu cu Preasfințitul Parinte Atanasie de Bogdania, care a povestit cum s-a resimțit pandemia in Episcopia Italiei. „Romanul este legat de Biserica și de ceilalți ro­mani”, a spus ierarhul, iar darul ascuns al flagelului a fost…

- Ziua de 23 februarie este una dintre cele mai importante pentru credincioși, fiind sarbatorit un mare sfânt, care a dus o viața lipsita de pacat și a facut mult bine de-a lungul existenței sale. Este vorba despre Sfântul Policarp, care s-a nascut într-o închisoare, acolo…

- Vocația de profesor sta la temelia educației. A fi invațator este o vocație și un har. Apostolul Pavel spunea corintenilor ca „Dumnezeu a randuit in Biserica intai apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, invațatori”, enumerand aceasta harisma inaintea celor care au darul minunilor, al tamaduirilor,…

- Ristea Priboi și-a lansat volumul ”Lumini și umbre din viața unui spion” sambata dupa-amiaza, la Craiova. Prin acest volum autorul a vrut sa ofere cititorului “un text credibil, scris cu sinceritate și dragoste pentru adevar, despre o serie de evenimente la care viața mi-a dat șansa de a fi partaș intr-un…