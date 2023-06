Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BOR, Victor Banescu, susține ca o țara in care profesorii sunt timp de decenii subsalarizați, ignorați și chiar batjocoriți este una care se autosaboteaza. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a scris, marți, intr-o postare pe pagina sa de Facebook,…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, spune ca soluția pentru orice societate „intrata in deriva” este educația. Aceasta, in condițiile in care zeci de mii de profesori sunt in continuare in greva, nemulțumiți de creșterile salariale propuse de Guvern.

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan se comport de parca ar fi in opoziție. Printr-o postare pe Facebook, colegul de partid al lui Ciuca cearta Guvernul ca nu le da bani profesorilor. Europarlamentarul Rareș Bogdan arata ca este inadmisibil sa nu poți plati salariile profesorilor, dar sa platești…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a scris pe Facebook, dupa ce manifestanții AUR au protestat violent miercuri, 10 mai, la Parlament, ca un creștin este „mereu decent și profund realist” și nu se comporta agresiv.„Creștinism vs huliganism. Creștinismul nu este niciodata…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a venit, joi, pe pagina sa de Facebook, cu noi explicatii despre propunerea de celebrare a Pastelui odata cu catolicii, avand trimiteri critice la arhiepiscopul Teodosie. „Discutia atat de fireasca ivita contextual in jurul unei…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa unui „reprezentant oficial al Bisericii". Banescu nu a dat niciun nume, dar aluziile sunt transparent la adresa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, care a deranjat in mod evident conducerea bisericii…