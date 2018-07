Biserica din mijlocul câmpiei. Mărturia unui sat dispărut acum două secole Pe drumul ce leaga Bucureștiul de vechiul targ al Bolintinului, abatandu-se un sfert de ceas spre satul Ulmi, pe vechea cale a Baiului, calatorul va gasi, aproape de albia raului Ciorogarla, o biserica de zid, aflata in mijlocul campiei, despre care nimeni nu pare sa știe cum, de cine și cand a fost ridicata. Aceasta este povestea uneia dintre cele mai vechi biserici din nordul judetului Giurgiu si, in egala masura, povestea unui sat astazi disparut. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

