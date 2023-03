Biserica Catolică din Franţa a achitat compensaţii în valoare de 7 milioane de euro victimelor abuzurilor Biserica Catolica din Franta a achitat compensatii de aproximativ 7 milioane de euro victimelor abuzurilor sexuale dupa prezentarea unui studiu tulburator pe aceasta tema in toamna anului 2021, informeaza DPA, preluata de Agerpres. De la inceputul anului 2022 si pana in prezent, 190 de victime au primit compensatii medii de 37.000 de euro, a anuntat, la Paris, instanta independenta de recunoastere si recompensare a victimelor, INIRR, creata in acest scop. In 40 de cazuri, a fost achitata suma maxima de 60.000 de euro. Pana in prezent, 1.133 de victime au apelat la aceasta instanta de recunoastere,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

