Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Catolica a beatificat duminica noua membri ai unei familii de polonezi, intre care si un nou-nascut, care au fost ucisi de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial pentru ca au adapostit o familie de evrei. Ceremonia a avut loc in orașul Markowa, Polonia, unde au venit mii de pelerini,…

- Doar cateva zile ne mai despart de inceperea anului școlar 2023-2024, iar Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) amintește parinților și tutorilor documentele pe care medicii de familie le vor elibera in mod gratuit in aceasta perioada. „Dragi parinți și tutori, suntem aici pentru a va reaminti…

- Biserica Catolica va beatifica o familie de polonezi ucisa de nazisti in cel de-al Doilea Razboi MondialBiserica Catolica ii va beatifica pe cei noua membri ai unei familii de polonezi, intre care si un nou-nascut, care au fost ucisi de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a anuntat…

- Mai multe plaje din Odesa, oras ucrainean de la Marea Neagra, au fost deschise oficial pentru inot pentru prima data de la inceperea invaziei rusesti, desi acesta este interzis in timpul alertelor de raid aerian, au declarat sambata oficiali locali citati de Reuters. Odesa, cel mai mare port si baza…

- Guvernul italian aloca suma de 2,9 milioane de euro pentru a combate raspandirea unei specii de crab deosebit de invazive, care ameninta pozitia Italiei drept unul dintre cei mai mari producatori mondiali de scoici, transmite luni Reuters. Crabul albastru, specie originara din vestul Atlanticului, s-a…

- Ploile abundente au afectat luni sudul Scandinaviei provocand deraierea unui tren si inundarea mai multor drumuri, acesta putand deveni, potrivit autoritatilor din Suedia si Norvegia, cel mai sever episod de vreme ploioasa inregistrat in aceasta regiune in ultimele decenii, relateaza Reuters. Meteorologii…

- Grupul de bunuri de consum Unilever, care produce marcile de inghetata Ben & Jerry’s si Magnum, a anuntat marti ca spera sa vanda mai multa inghetata in Europa in vara acestui an, dar este ingrijorat ca temperaturile extreme ar putea sa ii afecteze vanzarile deoarece i-ar reorienta pe consumatori spre…