Biroul Permanent al Camereri Deputaților a aprobat cererea AUR de invialidarea mandatului lui Tobă Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revoluției din decembrie 1989. Potrivit adresei transmise Biroului permanent al Camerei Deputatilor, Francisc Toba nu mai are calitatea de membru al Aliantei pentru Unirea Romanilor, fiind exclus din partid, scrie Agerpres. In consecinta, AUR a solicitat Biroului permanent sa constate „incalcarea prevederilor legale privind… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat luni solicitarea grupului parlamentar al AUR pentru invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat de Brașov pe listele acestei formațiuni politice, informeaza Hotnews . Cererea a fost inaintata Comisiei de validare privind mandatele de parlamentar.…

- Grupul parlamentar AUR a solicitat luni conducerii Camerei Deputaților invalidarea mandatului lui Francisc Toba, personaj asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989 și intrat in Parlament pe listele AUR, transmite G4Media . In locul acestuia, AUR o propune pe Raluca Maria Borta, solicitarea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, viscol puternic si vizibilitate redusa, in zece de judete, in intervalul 24 ianuarie, ora 22:00 – 25 ianuarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, o parte din județul…

- Dupa o noapte de cod galben de ninsori, drumarii de la CNAIR au acționat pe intreaga rețea de drumuri naționale și autostrazi cu 1.131 utilaje de deszapezire și au impraștiat aproximativ 7.182 tone de material antiderapant. Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au actionat,…

- Comisia pentru validare a Camerei Deputatilor a decis luni sa amâne validarea mandatului de deputat al lui Francisc Toba de la Alianta pentru Unirea Românilor (AUR). Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției din…

- Grupul PSD a adus insa un amendament important: am dorit ca gradul de suportabilitate al consumatorului, referitor la costul previzionat al apei, preț care este posibil sa creasca cu pana la 60% (fara a lua in calcul indicele de inflatie!), sa fie calculat in funcție de venitul minim/ familie și nu…

- In ziua de 20 noiembrie 2020, la ora 06:12:16 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 107km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km E de Brasov, 80km N de Ploiesti, 112km S de Bacau, 132km V de…