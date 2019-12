Stiri pe aceeasi tema

- USR a trimis, joi, o informare legata de ședința de Birou Național de miercuri seara, unde 4 membri de partid au fost suspendați din partid, iar un fost lider exclus. Motivele sancțiunilor dure din USR au la baza acuzații de frauda, fara sa exista vreo proba, precum și de raspandirea unor informații…

- Claudia Postelnicescu a fost exclusa din USR, prin decizia Biroului Național al partidului. Colegii i-au reproșat ca a publicat pe Facebook mesaj critice la adresa lui Dan Barna, potrivit Mediafax. Conducerea USR a decis miercuri seara excluderea din partid a Claudiei Postelnicescu, precum și suspendarea…

- Biroul Național al USR a decis, miercuri seara, excluderea din partid a Claudiei Postelnicescu și suspendarea din formațiune pentru o perioada de trei luni a lui Ciprian Lupaș, au declarat surse din USR, pentru MEDIAFAX.Ședința care a inceput la 16.30 este inca in desfașurare, la ora transmiterii…

- Dupa decizia excluderii Olimpiei Ardelean din partid, sesizari privind posibila excludere a inca cinci membri ai USR urmeaza sa fie discutate in ședința de miercuri a Biroului Național, de la ora 16.30, au declarat surse din formațiune, pentru MEDIAFAX.Sesizarile ii au in vizor pe Vișinel…

- Dan Barna a declarat joi, in emisiunea ”Gandurile lui Cristoiu”, referitor la excluderea Olimpiei Ardelean, ca ideea ca cineva poate sa aiba orice abordare in logica libertații totale de expresie este una generoasa, dar nu are cum sa fie funcționala și ca aceasta poate contesta decizia.”Este…

- Presedintele USR Sector 3, consilierul municipal Bogdan Stroe, considera ca este o greseala excluderea Oliviei Ardelean din partid, dupa ce acesta a semnalat existenta unor semnaturi false in dosarele care urmau sa fie depuse la primarii in cadrul campaniei "Fara Penali"."Biroul National al…

- Pro Romania a anuntat, marti seara, ca a decis sanctionarea celor sapte parlamentari care au votat pentru investirea Guvernului Orban, fiindu-le retras sprijinul politic. Prim-vicepresedintii Daniel...

- Astazi are loc prima sedinta in CEx al PSD, dupa ce Guvernul Dancila a picat. Reuniunea social democratilor a inceput la ora 18:30, la o vila de protocol din capitala. Inainte de sedinta, Viorica Dancila a afirmat ca va cere in Comitetul Executiv al PSD un vot pentru excluderea din partid a celor care…