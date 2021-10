Este un simplu birou de mahon, asemanator cu celelalte folosite de cei 99 de aleși, dar deține o „putere secreta”, capabila sa uneasca democrații și republicanii in timpul dezbaterilor maraton intr-un Congres profund divizat: dulciurile, mai precis bomboanele cu ciocolata. Misiunea este cruciala: senatorul trebuie sa se asigure ca sertarul „candy desk” este intotdeauna plin. […] The post Biroul cu bomboane, arma secreta a Congresului SUA first appeared on Ziarul National .