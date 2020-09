Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de doar 25 de ani internata la Spitalul Suport din Baia Mare a pierdut lupta cu noul coronavirus. Echipa medicala a facut tot ce s-a putut pentru a o trata ca sa-și revina. Din pacate, astazi, fata a facut un stop cardio-respirator, starea ei de sanatate fiind precara de ceva vreme. Tanara nu…

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Un barbat din Scoția a petrecut trei saptamani in coma in urma infectarii cu Covid-19, iar cand s-a trezit a aflat ca familia sa nu a supraviețuit bolii. Scott Miller, in varsta de 43 de ani, abia a supraviețuit infectarii cu Covid-19. Atat mama sa, in varsta de 76 de ani cat și partenerul ei de viața,…

- Designerul Kansai Yamamoto, considerat un pionier al modei in Japonia si renumit pentru colaborarile sale cu cantaretul David Bowie, pentru care a creat costumele personajului Ziggy Stardust, un alter-ego al artistului britanic, a murit de leucemie la varsta de 76 de ani, a anuntat luni fiica sa,…

- Fratele mai mare al papei emerit Benedict al XVI-lea, Georg Ratzinger, a decedat in Bavaria, la varsta de 96 de ani, la mai bine de doua saptamani dupa ce Joseph Ratzinger l-a vizitat, a anuntat miercuri Sfantul Scaun, relateaza AFP.Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani,…

- Almihan Seyiti din Uighur s-ar fi nascut in 1886, iar zilele trecute si-ar fi sarbatorit cea de-a 134-a aniversare, potrivit dailymail. Presa locala a difuzat un filmulet de la petrecerea data in cinstea doamnei Seyiti. Aceasta apare inconjurata de familie si de prieteni. De asemenea,…

- Joel Schumacher, regizorul a doua filme din franciza "Batman", a murit de cancer la varsta de 80 de ani, au declarat luni responsabilii sai cu comunicarea, potrivit AFP. Cel care si-a inceput cariera pe post de costumier, inainte de a deveni un nume mare la Hollywood, s-a stins din viata la New York…

- Tomisaku Kawasaki, medicul pediatru care a descoperit un sindrom inflamatoriu rar care afecteaza copiii, a murit intr-un spital din Tokyo miercuri la varsta de 95 de ani, anunța The Japan Times.