Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul prevede majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile și ii infecteaza și pe alții.Daca infecteaza o persoana, persoana gasita vinovata va primi o pedepsa cu inchisoarea de pana la 5 ani, iar daca infecteaza 2 sau mai multe persoane va primi o pedeapsa cu inchisoarea de pana la…

- Pe rolul parchetelor au fost inregistrate 61 de dosare (privind 90 de persoane) sub aspectul savarșirii infracțiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor, fals in declarații, respectiv neglijența in serviciu, se arata intr-un raspuns al Parchetului General catre Antena 3, informațiile fiind prezentate…

- 42 de persoane sunt cercetate in 33 de dosare penale pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii raspandirii bolilor, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat ca pana sambata au fost confirmate 97 de cazuri de cetateni infectati cu…

- 42 de persoane sunt cercetate in 33 de dosare penale pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii raspandirii bolilor, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat ca pana sambata au fost confirmate 97 de cazuri de cetateni infectati…

- PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD care și-a afirmat…

- CFR Calatori: Romanii care vin din Italia cu trenul vor intra in carantina sau autoizolare CFR Calatori anunta ca a luat masuri suplimentare pentru combaterea epidemiei de coronavirus astfel incat cetatenii romani care au plecat din Italia catre Romania si utilizeaza transportul feroviar pentru a ajunge…

- Consilierii locali din Dej au votat ieri majorarea tarifelor de taxi cu 70 de bani. Aleșii locali din Dej, intruniți ieri dupa-amiaza intr-o ședința ordinara pe luna februarie, au avut pe ordinea de zi, la punctul 12, un ”proiect de hotarare privind modificarea art. 13 din Regulamentul Activitații in…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunța ca cetațenii romani din China vor fi aduși in țara cu un avion special trimis de Franța. Arafat a explicat ca au fost cerute locuri și pentru cetațenii romani, la bordul acestui avion.Citește și: Ce lovitura! Liftiera…