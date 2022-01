Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul roman Nicolae Ciuca a ridicat in cadrul vizitei de luni si la marti de la Bruxelles problema necesitatii unei decizii cat mai rapide referitoare la aderarea Romaniei la spatiul Schengen si "obiectivul foarte important pentru Romania" al finalizarii Mecanismului de Cooperare si Verificare.…

- Regula ar putea fi blocata de o majoritate calificata a guvernelor statelor membre sau de o majoritate simpla in Parlamentul European, insa oficialii de la Bruxelles sunt increzatori ca masura are deja o susținere solida și ca nu va intampina, astfel, dificultați in a fi pusa in practica.Decizia anunțata…

- Oana Tache a devenit cunoscuta odata cu apariția in „Pariu cu viața” și ca și co-prezentatoare a show-ului „Vocea Romaniei”. In 2020 a devenit mama unui baiețel, iar de atunci, viața ei s-a schimbat complet.„O sa radeti, dar mie ultimii 2 ani mi-au adus cele mai frumoase momente, amintiri, emotii. Stiu,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, in cadrul intalnirilor pe care le va avea, luni si marti, la Bruxelles, cu inalti oficiali ai institutiilor UE, va transmite un mesaj referitor la necesitatea cautarii de solutii privind preturile la energie si la mentinerea rolului gazului si al energiei nucleare…

- Premierul Nicolae Ciuca efectueaza in aceasta perioada o vizita la Bruxelles, pentru intrevederi cu inalți oficiali ai instituțiilor europene și ai NATO. El are programate intalniri cu Ursula von der Leyen, Charles Michel și Jens Stoltenberg.

- Noua varianta omicron a noului coronavrus ar putea deveni dominanta in infectiile covid-19 in Europa - pana in ianuarie -, avertizeaza miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), care subliniaza ca exista, in prezent, suficiente vaccinuri anticovid pentru toti europenii, relateaza AFP. Avand in vedere…

- Noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în Europa pâna la mijlocul lunii ianuarie, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European, pledând pentru cresterea ratei de vaccinare…

- Ieri, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertiza, la Strasbourg, ca executivul UE va actiona pentru a apara „valorile comune” ale Uniunii Europene, dupa decizia Tribunalului constitutional polonez care contesta primatul dreptului european, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.…