Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul Raul Dudnic a caștigat premiul pentru televiziune acordat de The Canadian Ethnic Media Association (CEMA), la cea de-a 42-a ediție a evenimentului „Annual Awards for Journalistic Excellence“, distincțiile fiind acordate in cadrul unui spectacol virtual care a avut loc in seara zilei de…

- "Am stat bine cu tensiunea, mai ales ca ei (n.r. - danezii) aveau o pasivitate iesita din comun si atunci m-am linistit. Pentru ca nu avea rost sa riscam. Ii asteptam pe ei sa iasa ca sa putem sa-i deschidem, ca se pusesera pe doua linii. Important era obiectivul principal, calificarea, ma bucur. Inainte…

- Selectionerul Adrian Mutu i-a dedicat mamei sale calificarea nationalei de tineret la turneul final al Campionatul European din 2021. "Am stat bine cu tensiunea, mai ales ca ei (n.r. - danezii) aveau o pasivitate iesita din comun si atunci m-am linistit. Pentru ca nu avea rost sa riscam. Ii…

- Democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale americane, spun Edison Rsearch și mai multe publicații americane, relateaza Reuters. Biden promite sa fie un președinte pentru toți americanii, indiferent daca l-au votat sau nu. ”Ne așteapta o munca grea”. Cel care va deveni, pe 20 ianuarie 2021,…

- Simona Halep a trecut relativ ușor de Amanda Anisimova in turul trei al turneului Roland Garros, cu scorul de 6-0, 6-1. Meciul a fost decis in al doilea game, cand Simona a reușit sa iși caștige serviciul dupa ce a blocat cinci mingi de break ale Anisimovei. Halep și-a astfel luat revanșa pentru infrangerea…

- Pablo Cortacero este omul care a reușit sa cumpere Dinamo prin intermediul unui fond de investiții. Spaniolul vrea sa aiba o discuție cu Marcel Vela, ministrul de Interne, pentru a-i cere construirea unui stadion pentru Dinamo, in locul celui din ”Ștefan cel Mare”.”Echipa mea a vorbit cu ministrul,…

- ​​Prima înfrângere a celor de la Rapid București în acest sezon de Liga 2 a venit în fața nou-promovatei Comuna Recea (echipa aflata la prima victorie). Giuleștenii au pierdut, în deplasare, scor 2-1, și ramân cu 10 puncte (la un punct în spatele lidereului…

- FC Farul (antrenor Ianis Zicu) joaca, sambata, de la ora 11.00, in deplasare, cu Unirea Slobozia, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a 2-a la fotbal. Constantenii vin dupa un rezultat de egalitate obtinut acasa, scor 2-2, in fata Gloriei Buzau. FC Farul ocupa locul 6 in clasament, cu 7 puncte, si…