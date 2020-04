Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a recunoscut ca nu vrea sa contribuie la fondul de solidaritate pentru jucatorii slab clasati, initiativa lansata de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, scrie L'Equipe. Federer, Nadal si Djokovic au pledat pentru…

- Australianul Darren Cahill, antrenorul romancei Simona Halep, sustine ideea lui Roger Federer de unificare a celor doua circuite profesioniste de tenis, ATP (masculin) si WTA (feminin), asa cum a sugerat marti elvetianul, pentru rezolvarea problemelor in perioada de criza generata de pandemia de coronavirus,…

- Forurile de conducere ale tenisului mondial au creat un fond financiar de care sa beneficieze jucatorii mai slab cotați. Austriacul Dominic Thiem (3 ATP) nu e de acord cu inițiativa și acuza lipsa de profesionalism a sportivilor. Sarbul Novak Djokovic, președintele Consiliului Jucatorilor din ATP, a…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem se afla pe locul al treilea mondial in momentul in care clasamentul ATP a fost inghetat. Acesta reuseste sa ramana pozitiv in ciuda izolarii la domiciliu, impusa din cauza pandemiei de coronavirus. „Sunt sigur ca avem invataminte de tras dupa o asemenea perioada. Sper…

- Sârbul Novak Djokovic, care a cucerit duminica al optulea sau titlu la Australian Open, are capacitatea de câstiga 25 de titluri de Grand Slam pâna la finalul carierei sale, considera fostul tenisman suedez Mats Wilanders, în prezent comentator al postului de televiziune Eurosport,…