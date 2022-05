Noul hotel va avea, de asemenea, doua restaurante, un centru spa si o sala de sport. Acest hotel de lux ar trebui sa fie situat in anticul Palazzo della Rovere, pe Via della Conciliazione din Roma, timp de cateva secole sediul iezuitilor si apoi in administrarea Ordinului Ecvestru al Sfantului Mormant din Ierusalim. Gates este cel care il va deschide dupa ce a castigat licitatia organizata de Vatican; o lucrare de peste 50 de milioane de euro care va fi cheltuita in 27 de ani. Mega operatiunea imobiliara care urmeaza sa fie realizata la cativa pasi de Bazilica Sf. Petru risca sa creeze noi probleme…