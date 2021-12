Stiri pe aceeasi tema

- Metaversul, lumea virtuala care este construita de companii mari precum Meta (fosta Facebook) si Microsoft, va gazdui majoritatea intalnirilor de serviciu in doi-trei ani, anticipeaza miliardarul Bill Gates in postarea de sfarsit de an facuta pe blogul personal, relateaza CNBC. Gates noteaza ca pandemia…

- Gates noteaza ca pandemia de Covid-19 ”a revolutionat” deja locul de munca, mai multe companii ca niciodata oferind flexibilitate angajatilor care doresc sa lucreze de la distanta. ”Aceste schimbari se vor intensifica in anii urmatori”, scrie Gates, afirmand ca munca de la distanta va atrage mai multi…

- De la inceputul pandemiei, Bill Gates s-a purtat ca un purtator de cuvant al OMS. Un think tank din Marea Britanie, care considera normal ca un finanțator al OMS sa fie reprezentantul organizației deși nu are specializare in sanatatea publica, a pregatit un interviu cu marele savant al softurilor pentru…

- ”Rata mortalitații și a infectarii ar trebui sa scada masiv”, datorita imunitații naturale, imunitații date de vaccin și tratamentelor emergente, a declarat Bill Gates la Bloomberg New Economy Forum Singapore. Fondatorul Microsoft considera ca, anul viitor, situația privitoare la vaccinarea contra…

- Bill Gates anticipeaza sfarsitul pandemiei: Decesele si infectiie cu COVID-19 ar putea scadea sub nivelul gripei sezoniere. Cu ajutorul imunitatii naturale si cea data de vaccin si tratamentele orale emergente, „rata mortalitatii si rata infectarii ar trebui sa scada masiv”, a declarat fondatorul…

- Pandemia de Covid-19 nu are doar un impact seismic asupra sanatații publice globale, ci provoaca și haos in economie, intreruperile lanțului de aprovizionare și lipsa forței de munca fiind marile probleme pentru companiile din intreaga lume.

- In ziua in care Austria a inregistrat cel mai mare numar de infectari din 2021, aproape 3.800, Guvernul de la Viena a anunțat ca certificatul verde va fi obligatoriu pentru locul de munca, acolo unde in birou exista mai mult de o persoana, relateaza Agerpres. O masura similara este deja in vigoare,…

- Dupa cum a raportat Bloomberg, prețul acțiunilor Facebook au scazut cu aproape 5% luni, și cu 15% in scadere fața de jumatatea lunii septembrie. Așa cum era de așteptat, aceste cifre au afectat și valoarea lui Zuckerberg, care a incheiat ziua cu 121,6 miliarde de dolari. Zuckerberg a ajuns pe locul…