Biletele Loteriei Naționale nu vor mai vîndute în ghișeele Poștei Moldovei Publicitatea și biletele Loteriei Naționale puse in vinzare prin intermediul Poștei Moldovei in ghișeele amplasate in centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice vor fi inlaturate incepind cu ziua de luni, 22 noiembrie 2021. Acțiunea este dictata de necesitatea conformarii la cadru normativ și anume, Planul de actiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Publicitatea și biletele Loteriei Naționale puse in vanzare prin intermediul Poștei Moldovei in ghișeele amplasate in centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice vor fi inlaturate incepand cu ziua de luni, 22 noiembrie 2021.

- Ieri, 19 octombrie, Comisia Electorala Centrala a prezentat bugetul planificat pentru elaborarea și pilotarea programului ce permite votul online. Suma este în jur de circa 8 milioane de lei, ulterior, aceasta urmeaza a fi prezentata Parlamentului, pentru a fi aprobata. Acțiunea face parte…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat, ieri, bugetul planificat pentru elaborarea și pilotarea programului ce permite votul online. Suma se ridica la circa 8 milioane de lei, și urmeaza a fi prezentata Parlamentului, pentru a fi aprobata. Acțiunea face parte din Planul strategic al CEC pentru anii…

- Pompierii ISU Dobrogea au fost alertați vineri dimineața dupa ce in cladirea Spitalului de Boli infecțioase din Constanța a izbucnit un incendiu. Din cladirea spitalului iese fum gros in acest moment. Pacienții sunt evacuați iar la fața locului au ajuns primele autospeciale de stingere și ambulanțe.…

- Universitatea de Stat din Moldova a procurat costume de scena pentru studenții Facultații de Arte Frumoase, programul Coregrafie, dans popular si dans sportiv. Acțiunea se inscrie in Planul de activitați realizate cu ocazia aniversarii a 75-a de la fondarea USM.

- Curațenie in Pitești! Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, transmite ca in oraș continua acțiunea de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public și face un apel catre cetațeni pentru a semnala astfel de situații. ”Continua acțiunea de ridicare a mașinilor distruse sau abandonate, facem curațenie!…

- Acțiunea lansata cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței mobilizat 217 voluntari și cateva mii de participanți in 31 de localitați din județul Harghita. Personalul Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Harghita a decis marcheze intr-un mod cu totul special Ziua Naționala a Ambulanței, sarbatorita…

- Primaria Craiova a pus gand rau garajelor amplasate ilegal pe domeniul public al orasului. Constructiile sunt inventariate, iar cele care nu au titlul valabil pentru ocuparea terenului sunt puse la pamant. Pana in acest moment au fost demolate zeci de garaje pentru care detinatorii nu aveau autorizatie…