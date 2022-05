Stiri pe aceeasi tema

- SCM Gloria Buzau a stabilit detaliile procesului de ticketing pentru meciul cu HC Zalau, programat sambata, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, in etapa a 24-a a Ligii Nationale. Pentru partida cu gruparea condusa de Gheorghe Tadici, clubul pune la dispozitia suporterilor bilete la pretul de 20 de…

- Gloria a revenit pe locul 4, cel puțin pana la incheierea partidei SCM Craiova – Magura Cisnadie, dupa victoria obținuta miercuri seara, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Slatina, in etapa a 22-a a Ligii Naționale. Intr-un meci dominat de la inceput pana la final, echipa buzoiana s-a impus…

- Meci in sens unic intre campioana ultimilor patru ani, Dinamo București, și HC Buzau, disputat sambata, in Sala Dinamo, in etapa a 23-a a Ligii Naționale. Cea mai buna echipa din handbalul masculin romanesc nu le-a lasat buzoienilor nicio șansa, iar scorul final explica raportul de forțe din teren:…

- Meci foarte complicat și cu miza majora pentru Gloria sambata seara, la Sala Sporturilor, in etapa a 20-a a Ligii Naționale. Fetele lui Adrian Chiruț infrunta Magura Cisnadie, de acum o rivala clasica a buzoiencelor la locurile fruntașe ale clasamentului. Cinci puncte despart cele doua echipe la momentul…

- Ultimul mare meci al sezonului de pe teren propriu pentru HC Buzau se joaca duminica, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, unde, in etapa a 22-a a Ligii Naționale, va veni ocupanta locului 3, Steaua București! Totodata, va fi și prima partida a baieților pregatiți de Pero Milosevic la Buzau dupa ridicarea…

- Dupa momentul de respiro avut week-end-ul trecut, la Sala Sporturilor, cu o victorie de serviciu impotriva celei mai slabe formații din campionat, CSM Deva (28-22), Gloria se intoarce la meciurile adevarate. Diseara, de la 18.00, in etapa a 18-a a Ligii Naționale, echipa buzoiana o va infrunta pe SCM…

- Gloria nu a avut probleme cu CSM Deva, ultima clasata și cea mai slaba echipa din Liga Naționala, fara niciun punct, intr-un meci desfașurat vineri seara, la Sala Sporturilor, in etapa a 17-a. Echipa buzoiana a invins la pas o formație cvasi-retrogradata, care, este adevarat, nu a venit la Buzau resemnata,…

