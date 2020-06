Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara are in lucru patru parcari care urmeaza sa fie amenajate pe locul unor garaje care au fost demolate. Potrivit primarului Nicolae Robu... The post Patru parcari, amenajate pe locul garajelor demolate, anunța primarul Robu. Afla in ce cartiere ale Timișoarei se afla appeared first on…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in seara zilei de luni, 15 iunie, o sa fie anuntata lista cu tarile la venirea din care nu va mai fi obligatorie masura izolarii de 14 zile. Pe de alta parte, premierul a precizat ca este vorba de tari cu nivel redus de raspandire, precum Austria, Bulgaria,…

- Schimbare la Garda de Mediu Timis! In locul Alinei Caluseru a fost numit Liviu Negut, fost director al AJOFM Timis in perioada guvernarii PDL. Negut este cunoscut ca un apropiat al lui Alin Popoviciu, in trecut fiind angajatul acestuia. Robu n-a ascuns faptul ca vrea o schimbare la Garda de Mediu. O…

- Nicolae Robu a mai adaugat un jurnalist din Timisoara pe „lista neagra”. Primarul a refuzat in conferinta online de azi sa raspunda la intrebarile jurnalistei Roxana Deaconescu de la tion.ro. „Domnisoara Roxana Deaconescu, dumneavoastra nu va mai raspund la intrebari. A fost optiunea dumneavoastra sa…

- Dominic Fritz a avut un mesaj tranșant dupa anunțul DIICOT, privind planul de ucidere a jurnalistului Dragoș Boța de catre grupul infractional format de Lucian Boncu. Candidatul USR la urmatoarele alegeri locale subliniaza ca primarul Nicolae Robu „trebuie sa nu lase nici o urma de indoiala in ce privește…

- PNL Timiș, partid condus chiar de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, distribuie pliante electorale in plina stare de urgența, cand deplasarea in oraș este interzisa. Pentru a le putea distribui tinerii liberali se folosesc de adeverințe pe care au bifat ca au grija de persoane varstnice. Evident, poliția…

- Se intampla in Timișoara și se pare ca nimeni nu poate lua masuri. PNL Timiș, partid condus chiar de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, distribuie pliante electorale in plina stare de urgența, cand deplasarea in oraș este interzisa. Tinerii liberali se folosesc de adeverințe pe care au bifat ca au…

- Pe fondul masurilor economice tot mai drastice luate in urma raspandirii pandemiei de COVID-19, reprezentantii Carrefour au decis sa plafoneze pretul pentru pana la 500 de produse esentiale, in perioada 25 martie – 19 aprilie. Plafonarea preturilor acopera categorii variate, extrem de solicitate in…