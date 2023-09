Bilanţul evenimentelor de la Supur Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit in primele momente pentru asigurarea zonei, din punct de vedere al pericolului de explozie major datorita proximitații de stația de carburanți, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Someș” și prin Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare pentru delimitarea zonei de siguranța și stabilirea masurilor […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

