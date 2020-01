Sub presedintia Preasfintitului Parinte Iustin Hodea, episcopul Maramuresului si Satmarului, in sala „Sf. Ierarh Iosif Marturisitorul” din Catedrala Episcopala Sf. Treime din Baia Mare, s-au desfasurat lucrarile Adunarii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului. S-a analizat intreaga activitate a eparhiei, pe anul 2019, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social – filantropic, teologic – educational, canonico – juridic si monahal. Ziua a inceput cu savarsirea Sfintei Liturghii de catre Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, urmata de slujba de Te-Deum,…