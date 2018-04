Bilanțul după prăbușirea avionului militar în Algeria: 257 morți. Nu se cunosc cauzele tragediei Un avion al armatei algeriene s-a prabusit miercuri, la scurta vreme dupa decolarea de la baza aeriana Boufarik (30 de kilometri sud de Alger). Bilantul tragediei: 257 de morti. Avionul care asigura zborul Boufarik-Tindouf-Bechar s-a prabusit in perimetrul bazei aeriene Boufarik, pe un camp agricol nelocuit, a anuntat Ministerul algerian al Apararii. Prabusirea avionului s-a soldat cu 257 de morti, majoritatea militari si membri ai familiilor lor. Aeronava impli (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

