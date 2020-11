Bilantul deceselor in urma puternicului seism care a zguduit vineri orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 51, a precizat duminica vicepresedintele turc Fuat Oktay, potrivit DPA. Alte doua persoane care si-au pierdut viata in urma cutremurului in insula greceasca Samos nu au fost incluse in statisticile turcesti. Din totalul de 804 persoane ranite, circa 200 primeau inca ingrijiri medicale, potrivit agentiei nationale pentru situatii de urgenta (AFAD). Se produc in continuare replici in urma seismului de vineri. Multi dintre cei care au ramas fara locuinte in urma seismului au petrecut noaptea…