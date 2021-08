Bilanțul cutremurului din Haiti: Cel puțin 724 de morți Cel puțin 724 de persoane au murit, iar peste 2.800 au fost ranite, în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sâmbata în Haiti, au anunțat duminica autoritațile, conform BBC.

Salvatorii cauta printre darâmaturi, în încercarea de a gasi supraviețuitori.

Case, biserici și școli s-au prabușit în urma cutremurului.

Cel puțin 2.800 de oameni au fost raniți, în timp ce numarul disparuților nu este cunoscut, conform oficialilor din Haiti.

Dezastrul agraveaza problemele cu care se confrunta națiunea saraca, care trece deja printr-o…

