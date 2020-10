Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, autoritatile turce, respectiv autoritatile elene nu au notificat misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de seismul de vineri, iar la nivelul…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 120 au fost ranite dupa un puternic seism care a provocat prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de Ministerul turc al Sanatatii, informeaza AFP si DPA. "Din pacate, patru dintre compatriotii…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Cutremurul puternic produs, vineri, la pranz, in Marea Egee, a avut o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, potrivit USGS, scrie BBC.Seismul s-a simțit puternic pana la Atena (Grecia) și Istanbul (Turcia), iar in orașul turcesc Izmic s-au prabușit cladiri. BREAKING: More footage…