- Bilantul victimelor din Turcia si Siria in urma cutremurului catastrofal de luni a ajuns la cel putin 37.357 morti in ambele tari, dar faza operatiunilor de cautare si salvare ar urma sa "se apropie de sfarsit", la o saptamana de la producerea seismului devastator, in ciuda faptului ca inca mai exista…

- Bilantul provizoriu al victimelor cutremurelor care au lovit luni Turcia si Siria a ajuns la 33.179 de morti, a anuntat duminica Organizatia Natiunilor Unite (ONU), care estimeaza ca de fapt peste 50.000 de persoane si-au pierdut viata in urma seismelor, cel mai puternic avand magnitudinea de 7,8 grade,…

- Bilantul deceselor de dupa cutremurele devastatoare de luni, din Turcia si Siria, a ajuns la 33.181, potrivit celor mai recente date prezentate de oficiali, informeaza cnn.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bilanțul cutremurului care a zguduit, luni, Turcia și Siria a urcat la cel puțin 15.865 de morți, conform autoritaților, relateaza The Guardian. UPDATE 10.19 Bilanțul cutremurelor din Turcia se apropie de 16.000 de morți Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 12.873 de morți in cursul nopții, de…

- Peste 8.700 de persoane au fost ucise in Turcia și Siria in urma cutremurelor de luni, anunța BBC. Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 6.234 de morți, potrivit agenției pentru dezastre din aceasta țara. Este dificil de verificat numarul din Siria, dar presa de stat din țara afirma ca aproximativ…

- Sunt peste 6.300 de morti, zeci de mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…