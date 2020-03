Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus a cauzat in Franta moartea a 372 de pacienti (dintre care 108 in 24 de ore) si sunt spitalizati 4.761 de bolnavi, dintre care o mie la Terapie Intensiva, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, scrie AFP."Contaminarile se dubleaza la patru zile", a precizat directorul general…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Bilantul deceselor provocate de Covid-19 a crescut joi in Spania de la 48 la 84 in doar 24 de ore. Si numarul de cazuri confirmate a crescut cu peste 800, pana la pana la 2.968, a anuntat Ministerul Sanatatii iberic, citat de Agerpres....

- Ziarul Unirea Inca 3 cazuri CONFIRMATE de CORONAVIRUS: Bilanțul ajunge la 28. Va fi aplicat al 2-lea SCENARIU de RASPUNS la epidemia de COVID-19 Inca 3 cazuri CONFIRMATE de CORONAVIRUS: Bilanțul ajunge la 28. Va fi aplicat al 2-lea SCENARIU de RASPUNS la epidemia de COVID-19 Trei noi ... Inca 3 cazuri…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- Bilanțul anterior fusese comunicat duminica si era de 81 de decese si 2.835 de cazuri de imbolnavire. comunicat duminica, indica 81 de decese și 2.835 de cazuri. Una dintre ipoteze este aceea ca virusul a aparut anul trecut intr-o piata din centrul orasului Wuhan, in care se vindeau fructe…

- Epidemia de pneumonie virala din China a facut un mort la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima a coronavirusului in metropola financiara a tarii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Poliția Romana anunța un bilanț SUMBRU in acest sfarșit de an. Pe soselele din Romania au murit 34 de oameni și de doua ori mai mulți au fost raniti grav in accidente rutiere, in doar CINCI zile! Politistii au retinut aproape 500 de permise de conducere si au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei…