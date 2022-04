Stiri pe aceeasi tema

- Peste 527.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din tara vecina si pana in prezent. Potrivit Poliției de Frontiera, la luna de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, din 24 februarie si pana miercuri la ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 527.553…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- „Un razboi nu este in interesul nimanui”, i-a spus vineri presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Joe Biden, intr-un apel video securizat, potrivit televiziunii chineze de stat CCTV, transmite AFP. „Criza ucraineana nu este un lucru pe care dorim sa-l vedem” avand loc, i-a spus Xi lui…

- Prețurile la alimente și ingrașamant ar putea sa creasca cu pana la 20% ca urmare a razboiului din Ucraina, anunta Organizația pentru Alimente și Agricultura (FAO) din cadrul ONU, conform Reuters. Organizația pentru Alimente și Agricultura precizeaza ca nu este clar daca Ucraina va mai putea sa aiba…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia in timpul protestelor de luni impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, ceea ce face ca bilantul persoanelor arestate de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440, transmite marti dpa,…

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…