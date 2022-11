Bilanț Covid: Niciun deces raportat în ultimele 24 de ore Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 141 de cazuri noi de COVID-19, cu 100 mai putine fata de ziua precedenta. Nu a fost raportat niciun deces. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 141 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 100 mai putine fata de ziua anterioara. 28 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.”, a transmis duminica MS. In Bucuresti au fost raportate 46 de cazuri noi. Un numar de 18 judete nu au raportat niciun… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 209 de cazuri noi de COVID-19, cu 143 mai putine fata de ziua precedenta. In acesta perioada nu a fost raport niciun deces. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 209 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…

- Potrivit datelor furnizate de catre Ministerul Sanatații, județul Maramures a ajuns azi, 28 octombrie, la un numar de 59,985 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 5 noi cazuri de COVID. Rata de infectae este acum la nivel de județ de 0.28 la mia de locuitori.…

- Maramureșul a ajuns la o rata de infectare cu coronavirus de 0,63 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 23 de noi cazuri de COVID in județ, in total fiind confirmate pana acum 59.839 imbolnaviri. La nivel național, in unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate…

- O mie de noi cazuri de Covid și 13 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.000 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 556 mai multe fața de ziua anterioara.…

- Peste 800 de noi cazuri COVID sunt anunțate joi de catre Ministerul Sanatații pentru ultimele 24 de ore și 3 decese. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 845 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 214 mai puține fața de ziua anterioara. 168 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 2.912.705.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 331 mai puține fața de ziua anterioara. 621 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, luni, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254 de cazuri noi de COVID-19, cu aproape 400 mai putine fata de ziua anterioara, dar a crescut numarul bolnavilor internati. Totodata, au fost raportate noua decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254…